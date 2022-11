Web sta con Meloni | “Giusto portare la figlia al G20”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Le polemiche relative alla presenza delladi Giorgiaal G20 di Bali hanno coinvolto in maniera importante la rete, generando oltre 1,1 milioni di interazioni in appena settantadue ore. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete tra il 14 e il 17 novembre. In questo periodo, sulla figura di Giorgiasi registrano 16.900 mentions (post originali su pagine pubbliche), che hanno generato 3,47 milioni di interazioni (reazioni, commenti e condivisioni). Rispetto al totale delle conversazioni mappate, il 37,5% riguarda proprio le polemiche nei confronti della premier, criticata da alcuni per aver portato in Indonesia ladi sei anni. L’interesse della rete è stato dunque alto. Il ...