Tentata estorsione e usura con interessi fino al 202% | vittime ‘nella morsa’ degli strozzini

(Di venerdì 18 novembre 2022) Erano diventati una sorta di punto di riferimento, ma il passo da lì a essere un incubo è stato breve. Loro, infatti, avvicinavano le persone bisognose, con il meccanismo del ‘passaparola’, prestavano loro dei soldi. E poi li richiedevano indietro con gli. Un giro die di truffatori, che è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma, che ha dato esecuzione all’ordinanza del GIP del Tribunale: due uomini, uno residente ad Albano Laziale e l’altro ad Alvito (in provincia di Frosinone), sono finiti ai domiciliari. E dovranno rispondere died esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Mafia a Roma, truffatori e, così punivano chi non pagava: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro...

