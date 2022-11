Tanti auguri a…

Leggi su seriea24

Oggi Antonino Asta compie 52 anni. Ex calciatore granata, ha vestito la maglia del Toro per cinque stagioni consecutive dal 1997 al 2003 collezionando 134 presenze e 8 reti e ottenendo anche la convocazione in Nazionale. Dal 2005 al 2012 è stato allenatore delle giovanili del Torino FC, arrivando a guidare anche la formazione Primavera. Nel 2020 una nuova esperienza in prima squadra, in qualità di collaboratore tecnico dell'allenatore Moreno Longo. Dal 2021 è tornato al Toro come allenatore della formazione Under 18 e l'incarico di responsabile sviluppo dell'area metodologica.