Spagna | Luis Enrique | “Per la prima volta non ho fatto io la formazione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022)ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole vinta per 3-1 contro la Giordania. Queste le parole dell’allenatore della: “E’ stato un piacere venire a giocare qua, c’è grande rispetto per il nostro calcio e noi abbiamo preso seriamente la partita. Noi partiamo come la settima squadra del ranking, ma l’obiettivo è giocare sette partite. Devo ammettere che è lache non faccio laper una partita, l’hanno fatta i giocatori in funzione dei minuti che si sentivano. La testa era ovviamente al Costa Rica, ho chiesto quanti minuti volessero giocare i vari Busquets, Pedri e Unai…”. SportFace.