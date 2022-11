Ong-migranti | italiani col governo Ma cala la fiducia in Meloni premier

(Di venerdì 18 novembre 2022) La maggioranza assoluta degli- il 56,7% del campione - appoggia la linea dura dele in particolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi contro le ong che portano iin Italia. Contro l'esecutivo si esprime il 43,3% degli intervistati. E' il risultato principale... Segui su affar.it

Il Manifesto

In questa edizione: -, in Europa non si scioglie il nodo delle- La Commissione rivede il Pil al rialzo - Accordo Parlamento - Consiglio sul bilancio 2023 sat/gtr SponsorGrazie al lavoro e alla protezione di alcunecome Sherpa e Comité contre l'esclavage moderne, una decina di lavoratoriimpiegati nei cantieri della multinazionale francese hanno ... Migranti e Ong, facciamo chiarezza | il manifesto Andrea Pancani con Clemente Mastella, Sarina Biraghi, Andrea Stramaccioni, Gianluca Mazzini, Stefano Barigelli ...Galles e Inghilterra useranno la fascia «One Love» contro le discriminazioni mentre la Fifa rilancia con fasce con messaggi dedicati. La Germania si espone anche a costo di una multa. Cosa faranno Mes ...