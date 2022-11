Ondata di critiche a Meloni per la figlia al G20 | Formigli commenta | «Bufala colossale»

Leggi su tvzap

(Di venerdì 18 novembre 2022) NEWS TV. A “Piazza Pulita” Corrado, giornalista e conduttore televisivo, la spara grossa su Giorgia. La polemica sulla nostra Premier non si placa, nello specifico quello che si critica è la nuova “compagna” di viaggio dellaverso l’Indonesia. Ecco infatti che la presenza dellasembra abbia disturbato non poche persone. >> Il segreto nascosto dietro la spilla di Giorgiaindossata al G20 PiazzaPulita:contro GiorgiaDopo leavanzate a Giorgiasulla scelta di portare la, Ginevra, al G20, la stessa premier ha deciso di non stare a guardare. Ecco infatti che ha espresso la sua opinione sulla vicenda attraverso il suoi canali social. ...