Montesano vuole tornare in gara con Tripoli | “Mi devono delle scuse”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Enricoina Ballando con le Stelle con la sua Alessandra. Come dichiarato ai microfoni de La Zanzara e ripreso anche da TvBlog, l’attore ha dichiarato: “Mi auguro di essere richiamato. C’è stata una reazione eccessiva ed esagerata, ma alla luce dei chiarimenti potrei“. Un ipotetico reintegro bloccato da Selvaggia Lucarelli che ha già minacciato: “Se entra lui, esco io“. Selvaggia su: “Se rientra esco io. La mia sedia a Ballando scricchiola” https://t.co/SbunPwftE4 — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 18, 2022 “Perché non posso? Potrebbero darmi una penalità, una squalifica per una puntata. Io sono per natura ed educazione pronto al dialogo e a trovare una soluzione di compromesso. La mia ...

Linkiesta.it

... la furia dell'atto[...] Enriconon sarà più presente a Ballando con le Stelle: la sua reazione alla deci [...] Selvaggia Lucarelli di sconti ainvece non nefare, né ha ...Così, dopo il caso Remigi, quello Di Mare , e la squalifica di Enricoda Ballando con le ... Nell'intercettazione, poi, emerge la preoccupazione della donna: "Questoche io gli paghi il ... L’ultimo tragico atto di Montesano e la solita tv dei freak Ieri a La Vita In Diretta è stata ospite Selvaggia Lucarelli e riguardo al caso Montesano non ha voluto dire più di tanto ma ha affermato senza remore che se mai lui dovesse rientrare in gara, lei ...Scoppiato il caso Enrico Montesano a Ballando con le stelle, tutte le parti in gioco in questa vicenda sono rimaste ferme sulle proprie posizioni. L’attore, filmato mentre indossa una maglietta della ...