“Incanto di Luci” la mostra sensoriale di light art per la prima volta a Roma all’Orto Botanico

(Di venerdì 18 novembre 2022)si prepara ad accogliere ladiuno spettacolo presso l’Ortoche, per la, tocca anche la Capitale. In contemporanea con altre 18 città del mondo, laedizione italiana delladiart nata dal format di successo Christmas Garden, organizzata da Deag Deutsche Entertainment AG, IMG e Be.it Events. La Capitale si illumina condi, laedizione italiana delladiart. Un viaggio inedito di un chilometro e mezzo attraverso l’Ortodi. Un’esperienza ...

...di quei personaggi in formato bidimensionale che si sente battere il cuore che di Come, ora ... Colorato, illuminato da una lotta armonica trae ombre, abbigliato da stoffe preziose, e ...[ TUTTE LE INFORMAZIONI ] 'di' all'Orto Botanico 'di' è la mostra d'arte sensoriale che arriva all'Orto Botanico di Roma da sabato 19 novembre a domenica 8 gennaio 2023. Un ...Dal 12 novembre all'8 gennaio arriva Cinecittà World si trasforma nel Villaggio di Natale; e il 25 dicembre il parco resta aperto gratuitamente ...Il costo del biglietto nei weekend è di 21 euro per gli adulti e 14,5 euro per i bambini. Sabato 19 novembre apre ‘Incanto di Luci', un percorso di installazioni luminose accompagnate dalla musica, ...