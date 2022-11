Il toccante addio di Ellen Pompeo ai fan di Grey’s Anatomy dopo 19 stagioni

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 18 novembre 2022), 53 anni, ha annunciato durante l’estate scorsa che non farà più parte del cast della pluripremiata serie della ABC, ma ha promesso di continuare a essere parte dello show in altri modi. Salutare un personaggio che hai interpretato per quasi vent’anni, comunque, non è semplice eha deciso di scrivere ai fan di Meredith Grey unmessaggio per esprimere la sua gratitudine e il suo amore per lo show. “Sono eternamente grata dall’amore e dal sostegno che avete mostrato a me, a Meredith GREY e allo show per 19!“, ha scrittosu Instagram, pubblicando un selfie, con la scritta a neon “All you need is love” dietro di lei. “Attraverso tutto questo….niente sarebbe stato possibile ...