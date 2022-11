G20 | i motivi per cui Xi Jinping ha bacchettato Trudeau e le differenze culturali tra i due

(Di venerdì 18 novembre 2022) di Gianluigi Perrone* Durante il G20 Xiha rubato la scena ai suoi pari internazionali. Certamente Joe Biden è stato una tappa fondamentale per ogni incontro vis a vis e la questione Russia era al centro del dibattito, ma l’occasione di incontrare il leader della Repubblica Popolare era per tutti la chance della vita, soprattutto dopo la conferma del terzo mandato che lo proclama ufficialmente come una figura storica del XI secolo. Soprattutto perché, in una Cina blindata, incontrare Xi é un evento fuori dall’ordinario. Il “lindao“(leader) cinese, dal canto suo, può togliere una spunta dalla sua personale to-do-list di sempre. Bali 2022 porta sul tavolo di discussione il duopolio Cina-Usa riconoscendo di fatto il piano di Deng Xiaoping di dividere il mondo in due potenze egemoni, di cui una fosse la Repubblica Popolare Cinese. Quantomeno sotto i riflettori ciò ...

...episodio di una lunga serie è la scelta di Giorgia Meloni di portare sua figlia con sé aldi ... È questo uno dei, legati alla psicologia profonda della politica più che ai programmi ...'Il video che lei menziona è una breve conversazione tra i due leader a margine del summit del, ... I, le ragioni e gli errori per le difficoltà nelle relazioni Cina - Canada negli ultimi ...Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero (in cronaca e al politico). Prima ancora in Emilia Romagna come corrispondente (fra nascita del M5s e terremoto) ...Per la Russia parla Lavrov e i leader occidentali non lasciano la sala. Il ministro degli Esteri di Mosca ha visto il collega cinese. Appello del premier indiano Modi per un cessate il fuoco. Il premi ...