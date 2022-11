Furti a Sorrento cambiandosi berretto per non farsi identificare

(Di venerdì 18 novembre 2022) Undiverso per ogni furto, uno stratagemma che però non gli ha risparmiato le manette: è accusato di avere tentato un furto nel centro diil 28enne incensurato di origini guineane ...

Un berretto diverso per ogni furto, uno stratagemma che però non gli ha risparmiato le manette: è accusato di avere tentato un furto nel centro diil 28enne incensurato di origini guineane che è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione che lo hanno individuato grazie ad alcune telecamere. L'uomo è stato bloccato prima che ...I fatti sono avvenuti ail 2 agosto e l'8 settembre 2021 e a Meta il 27 agosto 2021. Tutto ... la cui analisi ha consentito di ricostruire, nel dettaglio, le fasi deie di acquisire così ...I carabinieri lo hanno arrestato per tentato furto nel centro di Sorrento. I militari della stazione di Sorrento hanno individuato il 28enne grazie ad alcune telecamere e lo hanno bloccato prima che ...è stato arrestato per furto a Sorrento. Il giovane utilizzava uno stratagemma con il quale sperava di depistare le indagini e di farla franca: si cambiava il berretto per ogni furto. Questo non gli ha ...