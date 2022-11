Doppio allenamento al “Cetilar”

(Di venerdì 18 novembre 2022) 17 Novembre 2022 Intensa giornata di allenamenti per il Pisa Sporting Club arrivato a metà di questa settimana senza impegni causa lo stop ai campionati per lasciare spazio alle Nazionali. La squadra nerazzurra ha trascorso l’intera giornata odierna sui campi del Centro Sportivo “” di San Piero a Grado; al mattino seduta dedicata principalmente alla parte atletica e aerobica con il lavoro tecnico-tattico concentrato nel pomeriggio e concluso poi da una sessione di tiri in porta. Domani pomeriggio la squadra nerazzurra tornerà all’Arena Garibaldi per affrontare in uncongiunto la formazione dilettante del Porta Romana: il test sarà effettuato a porte chiuse. Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Cagliari News 24

Lo spagnolo, con un7 - 5, ha potuto togliersi la soddisfazione di aver conquistato almeno ...soddisfazione personale che dopo un paio di giorni molto duri sono andato sui campi die ......è quella la cosa fondamentale - afferma il ragazzo - ciò che mi premeva era di mandare un...realtà no - profit romagnola che coinvolge le persone con diagnosi di tumore in percorsi d'... Allenamento Cagliari, doppia seduta per i giocatori di Fabio Liverani Il ct della Spagna darà notizie sulla squadra, racconterà gli allenamenti, le sensazione, gli stati d’animo in diretta su Twitch. Una scelta destinata a diventare spartiacque ...L'australiano si scalda in allenamento con il compagno di squadra Kokkinakis mentre sul campo principale del Pala Alpitour è in corso il terzo set tra Djokovic e Medvedev: tra poco entrambi ...