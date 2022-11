D’Agostino | “Vigorito ha capito che nel calcio serve competenza Cannavaro è un vincente”

Leggi su anteprima24

Per ora la panchina può attendere. Gaetanodopo l'esperienza alla Vibonese dello scorso anno ha rifiutato almeno quattro proposte dalla serie C. Le scorie di un'annata piena di contraddizioni non sono ancora andate via, ora si occupa di giovani nell'Academy che gestisce a Roma, città in cui vive. "Nel mondo della Lega Pro c'è sempre meno programmazione, si parla di progetti ma poi tutto svanisce alla prova dei fatti. E chi ne fa le spese è sempre l'allenatore". Ilè già balordo di suo, se poi alle giravolte tecniche si aggiungono grovigli burocratici è evidente che il terreno si faccia sempre meno praticabile. "Per il momento preferisco concentrarmi sui giovani, ad aiutarli a migliorare – dice – magari l'opportunità giusta arriverà". Indossò la maglia del Benevento nella seconda parte della stagione 2014/15. ...