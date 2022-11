Camera | posti dimezzati ma costi uguali Con la firma di Fico e il trucco

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non è cambiato nulla. Ladei Deputati, pur avendo la metà dei parlamentari, costa allo Stato la stessa cifra delle legislature precedenti. La prova - si legge sul Corriere della Sera - è nel Bilancio deliberato dall’Ufficio di presidenza di Montecitorio (anche) con ladel presidente. Quattro anni fa l'ex grillino diceva: "L’epoca dei privilegi è finita" e che il taglio dei parlamentari sarebbe stato solo "il primo passo". Quattro anni dopo è caduto in tentazione. Per aggirare il problema bisognava escogitare una serie di artifizi. Così, nella «previsione pluriennale», si decideva intanto di lasciare invariata la «dotazione» dello Stato. Segui su affaritaliani.it

È uno strano cortocircuito quello che avviene alla, dove diminuiscono ida deputato ma i soldi che ogni gruppi percepisce per ogni eletto aumentano. A raccontarlo è il Corriere della ... L'escamotage dei "contributi ai gruppi". Così i vari ex deputati come Crimi e Taverna hanno ottenuto ricchi contratti da "collaboratori" Camera, costi identici e spuntano le ricche collaborazioni ...