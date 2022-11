Arriva la tasse sulle consegne a domicilio per favorire i negozi di prossimità

(Di venerdì 18 novembre 2022) Una misura a sostegno dei cosiddetti "di", sempre più in difficoltà a causa dello shopping online. Il governo starebbe pensando anche a questo, andando a colpire proprio il settore dell'e-commerce, tassando ad esempio colossi come Amazon, perla ripresa dell'attività dei. Una delle ipotesi sul tavolo della maggioranza riguardo la legge di bilancio, infatti è introdurre, secondo quanto apprende l'AGI, una tassa per le. L'imposta non andrebbe però a incideredei prodotti alimentari. La misura allo studio, viene riferito, è pensata proprio per proteggere idi. Allo studio anche l'abbassamento dell'aliquota per i prodotti ...

Più soldi a centri estivi e anti violenza, 100 euro in più nell'assegno unico per i figli checosì a duecento euro per le famiglie , rifinanziamento del bonus tv e decoder e stop allo ......Ora L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna hanno avuto un crollo di copie cheanche al sessanta per cento. Lavoro ancora con mio figlio, nell'altra mia edicola dovevo pagaree sovrattasse, ...Questi alcune dei numeri e delle conferme arrivate questa mattina a Palazzo d'Accursio. No ad aumenti tributari Non ci saranno rincari, promette l'Amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli ...IN FINANZIARIA NON CONDONI, MA TAGLIO TASSE SU STIPENDI E PENSIONI Zorn ... “Bene l’annunciato aumento delle pensioni del 7%, ma questo arriva dopo anni di rivalutazione bloccate, e non copre neppure ...