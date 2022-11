Aldo Florenzi | manuale del centrocampista completo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ecco l’articolo che il sito ufficiale della Lega B dedica al nostroIn pochi avrebbero immaginato di vedereschierato dal primo minuto dal nuovo allenatore del Cosenza William Viali contro il Palermo, nella prima gara al rientro dall’infortunio al collaterale mediale del ginocchio. Il calciatore è invece partito titolare giocando da mezzala ed è risultato il migliore in campo ed MVP della tredicesima giornata, siglando il meraviglioso gol dell’1-1 con un tiro al volo precisissimo e di rara coordinazione, una rete scelta tra i due best goal di giornata. La prestazione del giovane rossoblù è stata determinante per il ritorno al successo della squadra, che imponendosi per 3-2 al “Marulla” ha conquistato 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Quando la partita conta, del ...

