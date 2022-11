Scherma Paralimpica | Lambertini è subito argento in Coppa del Mondo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Eger – È partita oggi da Eger, in Ungheria, la prima tappa delladeldi2022/2023, che rappresenta il primo evento valido per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Un appuntamento doppiamente importante, in cui l’Italia hacentrato il podio con Emanuele, che nella prova di spada categoria A si è piazzato al secondo posto. Emanuele– Foto Augusto Bizzi Il classe 1999 delle Fiamme Oro ha risposto presente nell’arma in cui è secondo ale ha perso solo la finale contro il leader del ranking e medaglia d’oroin carica Piers Gilliver, che ha vinto 15-9. L’azzurro, però, è stato autore di una bellissima prova partita nel tabellone dei 32 col successo ...

