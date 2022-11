Rkomi | flirt a X Factor | «Potrebbe metterti in una posizione scomoda» Ecco chi è la concorrente e nuova fiamma

Tuttosport

Vuoi un abbraccio " - Dopo ilcon Paola Di Benedetto,è single.perde la testa per una delle concorrenti in gara ad X Factor e si fa avanti, ma lei lo invita a riparlarne quando lo show sarà finito. Potrebbe nascere untra, giudice di X Factor, ed una delle cantanti in gara, Beatrice Quinta . Come raccontato nel corso del daily , Mirko ha raggiunto la concorrente dietro le quinte per esprimerle, seppur ... X Factor, Rkomi e Beatrice Quinta innamorati Cos'è successo tra i due L'amore irrompe a X Factor 2022 Sembra che tra Rkomi e Beatrice Quinta sia nata una certa simpatia. La cantante siciliana, che fa parte del Roster di Dargen D'Amico si è esibita nelal scorsa puntata ...Micol Olivieri, conosciuta ai più per il ruolo di Alice ne I Cesaroni, si è di recente sfogata sui social La fiction di Canale 5 “I Cesaroni” ha fatto parte delle vite di molte persone dal 2006 al 201 ...