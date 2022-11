Pensione e fuga | dove andarsene e vivere felici

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sono sempre di più gli over 65 a godersi laall’estero. Il doppio rispetto alla fine degli anni novanta. Ma al contrario di quello che si potrebbe pensare non è solo per vantaggi fiscali Partiamo da un dato. Secondo uno studio, rilevato da Repubblica, sono 103,5% in più gli ultrasessantenni iscritti all’Aire – l’anagrafe L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ed ha chiesto agli investigatori di fare chiarezza in fretta sul sacerdote inche spesso ... Poi una prima, i giorni in cura a Milano, gli psicofarmaci. E di nuovo il sacerdote che si ..."Due dei miei studenti sono morti" , ha confermato Mieczysaw Buczak, un insegnante inal ... da un sibilo assordante tanto che, all'inizio "abbiamo penato all'esplosione dovuta a unadi ...più vicini alla pensione: “solo” il 28% degli over 55 infatti preferirebbe lavorare a gettone. Interessanti anche le differenze registrate sulla base dei reparti di appartenenza: a sorpresa, i più ...Ama ha scelto il suo nuovo capo della sicurezza, il generale (in pensione) della guardia di Finanza Antonio ... per esempio, criticità come la fuga di informazioni riservate, ossia un grande problema ...