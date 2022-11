Kartell | vent' anni della sua iconica sedia trasparente a passo di danza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Per celebrare icelebre Louis Ghost,ha dato vita a un progetto speciale col Teatro alla Scala. Proprio come raccontano i ballerini scaligeri in questo video

La Voce dei Brand

'anni di Louis Ghost Come ribadito con orgoglio da, la Louis Ghost è il più coraggioso esempio al mondo d'iniezione del policarbonato in un unico stampo. Una sedia ispirata alle linee ...... l'archivio dell'Eni, il museo Salvatore Ferragamo, la Centrale dell'Acqua di Milano, il... che lo scorso 15 ottobre ha compiuto i suoi primi'anni. Tra le altre iniziative, l'associazione ... Kartell celebra i 20 anni della sua "Sedia trasparente" con La Scala Sono trascorsi venti anni dalla prima Louis Ghost, icona di stile firmata da Philippe Starck per Kartell: un simbolo dello straordinario Made in Italy ...