Kante alla Juve a gennaio ? | pronta l’offerta ?

Out però, oltre i già citati Pogba,e Nkunku, resta anche l'altro milanista Maignan. I ... Da segnalare però, come la selezione transalpina non si è qualificata diverse vortecompetizione ...INTER JUVE- N'Golo, mediano francese, potrebbe lasciare il Chelsea, con cuifine di maggio 2021 ha alzato al cielo la Champions League al termine della finale vinta contro i connazionali del City. Sulle sue ...La Juventus potrebbe entrare in corsa per Ngolo Kantè. I bianconeri sono alla ricerca da anni di un giocatore che dia equilibrio al centrocampo e Kanté potrebbe essere il giocatore perfetto per questo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...