Il disastro Pd è completo | Conte mette la freccia FdI e Meloni inarrestabili

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nuovo aggiornamento con la Supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend. Nella consueta rilevazione settimanale la notizia più importante è il sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico. Non si tratta di un scavalco ‘di misura', ma di un vero a proprio scambio di posizioni, con il M5S che guadagna lo 0,8% in due settimane e il PD che perde più di mezzo punto nello stesso periodo. Continua il buon momento di Fratelli d'Italia che sale oltre il 29% (ma secondo alcuni istituti avrebbe già raggiunto il 30%) mentre il Terzo Polo scende sotto l'8% tornando sui valori ottenuti alle elezioni del 25 settembre. Stabile la lega, leggero guadagno per Forza Italia di Silvio Berlusconi. Sono infine oltre venti i punti di distacco tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. SUPERMEDIA LISTE: FDI 29,1 (+0,4) M5S 17,4 (+0,8) PD 16,8 (-0,6) Lega 8,4 (=) Terzo ...

