F1 | Lewis Hamilton | “Yas Marina non ci dovrebbe favorire a livello di lay-out Sull’ultimo giro dell’anno scorso…”

(Di giovedì 17 novembre 2022)è carico e pronto in vista del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Yassi andrà a concludere una stagione lunghissima e quanto mai intensa, con il “Re Nero” che partirà con un obiettivo ben chiaro. Inutile girarci attorno, il sette volte campione del mondo vuole a tutti i costi il primo successo in questa annata, per allungare il suo record incredibile, ovvero centrare almeno una vittoria in ogni stagione corsa nella massima categoria del motorsport. Dopo un filotto di secondi posti, l’ultimo nella doppietta di Interlagos alle spalle di George Russell, il portacolori del team Mercedes vuole chiudere in bellezza. L’inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa che ha sancito ...