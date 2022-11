Ex Ilva | proclamato 4 ore sciopero per lunedì 21

(Di giovedì 17 novembre 2022) Al termine dell'incontro sull'exal ministero per le Imprese e il made in Italy, Fim, Fiom e Uilm hanno4 ore diper21 in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il segretario generale della Fiom, Michele De Palma ha detto che "èin tutto il gruppo Arcelor Mittal perché nell'incontro di oggi l'azienda non ha ha avuto neanche il coraggio di presentarsi al tavolo, negoziare e confrontarsi con il Governo e le organizzazioni sindacali. Pensiamo sia necessario scioperare per poter fermare l'eutanasia del gruppo in Italia e ricontrattare tutto". Secondo la Fiom "è necessario che AM torni nelle mani pubbliche, a negoziare e contrattare il rilancio del lavoro, la tutela dell'occupazione, le condizioni di salute e sicurezza e l'ambientalizzazione delle produzioni. E' l'unico ...

