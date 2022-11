Beatrice Quinta | la concorrente di X Factor fa perdere la testa a Rkomi VIDEO

... "Luna" dei Verdena Lucrezia : "Insieme a te non ci sto più" di Caterina Caselli Roster di Dargen D'Amico Disco Club Paradiso : "Laura non c'è" di Nek: "Fiori rosa, fiori di pesco" ...Il giudice Rkomi, durante l'ultimo Daily, si è dichiarato senza nessun preavviso a, cantante del Roster di Dargen D'Amico . Un interesse nato a sorpresa, a quanto pare anche per l'...Questa sera alla prova con inedito che catapulterà Omini, Santi Francesi, Linda, Disco Club Paradiso, Lucrezia, Joelle, Beatrice Quinta e i Tropea nel mondo discografico ...Rkomi è impegnato come giudice ad X Factor, ma per l'amore c'è sempre tempo. Il cantante si coinvolge con una concorrente del talent.