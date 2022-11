Traffico di droga e riciclaggio | operazione di Polizia e Finanza in corso

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle prime ore del mattino è inuna vastadelladi Stato e della Guardia dia Napoli e in provincia in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata alinternazionale di sostanze stupefacenti e. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso,organizzato di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e detenzione di armi: sono le accuse nei confronti di un'organizzazione con ramificazioni tra la Sicilia e la ...... questa che vi stiamo per raccontare è la storia vera " verissima, da intercettazioni e prove degli inquirenti - di , in arte "Rambo", che mentre stava agli arresti domiciliari perdi...Un arresto con la tecnica del ‘ritardato sequestro’ ad opera della Guardia di Finanza di Varese all’aeroporto di Milano Malpensa ...Macché, neanche per idea: questa che vi stiamo per raccontare è la storia vera – verissima, da intercettazioni e prove degli inquirenti - di Rosario D'Onofrio, in arte “Rambo”, che mentre stava agli ...