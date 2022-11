Tell Me Lies | la recensione | relazioni tossiche e una sequela di bugie

(Di mercoledì 16 novembre 2022) LadiMe: Emma Roberts produce una serie che vorrebbe trattare un argomento delicato e importante come la mascolinità tossica ma scade nel soapoperismo, nel voyeurismo e in una deriva crime oramai abusata in tv. Dal 16 novembre su Star di Disney+. Non sempre basta una tematica per salvare una serie tv, perché conta anche e soprattutto come quella tematica viene raccontata, strutturata e messa in scena. Ne è un esempio lampanteMe, nuovo drama prodotto da Emma Roberts sull'amore tossico dal 16 novembre su Star di Disney+. Come proveremo a spiegare nella nostradiMe, tratta dall'omonimo romanzo del 2018 scritto da Carola Lovering, la produzione targata HULU non convince, nonostante qualche colpo ben ...

Non sempre basta una tematica per salvare una serie tv, perché conta anche e soprattutto come quella tematica viene raccontata, strutturata e messa in scena. Ne è un esempio lampanteMe, nuovo drama prodotto da Emma Roberts sull'amore tossico dal 16 novembre su Star di Disney+ . Come proveremo a spiegare nella nostra recensione diMe, tratta dall'omonimo