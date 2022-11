Siracusa | la denuncia di un 21enne | “Abusato da un prete dai 9 fino ai 18 anni”

Quando l'arcivescovo di, mons. Francesco Lomanto, ha ricevuto laha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote. Il ...Quando l'arcivescovo di, monsignor Francesco Lomanto, ha ricevuto la, ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote. Il ...Il ragazzo ha presentato anche un esposto alla diocesi della città siciliana, indaga la polizia Violentato dai 9 ai 18 anni da un prete di Francofonte, un comune nel Siracusano. Un… Leggi ...Un 21enne ha presentato denuncia per violenza sessuale alla Squadra mobile di Siracusa nei confronti di un prete di Francofonte, comune siciliano con poco meno di 12.000 abitanti. Gli abusi sarebbero ...