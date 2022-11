Sganciata Artemis 1 | si va verso la Luna

Leggi su zon

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dopo 3 rinvii, finalmente1 è partita alla volta della. Ieri sera (alle 7:47 di questa mattina in Italia), a Cape Canaveral, la missione, senza equipaggio, si è finalmentee ha preso il volo. Per la prima volta, dopo 50 anni,giungerà oltre l’orbita bassa della Terra. I quattro motori Rs-25 e i due booster a propellente solido hanno spinto nel cielo le 2608 tonnellate del nuovo Space Launch System (o Sls) della Nasa, il razzo vettore alto 98 metri che trasporta la Orion, la nuova capsula per l’esplorazione dello spazio profondo della Nasa, che nel futuro ospiterà fino a quattro astronauti. I booster laterali dell’imponente sistema di lancio si sono spenti e separati regolarmente due minuti e 12 secondi dopo il decollo. A otto minuti (e 16 secondi) è stato lo stadio principale del ...