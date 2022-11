Rabiot | “Il Napoli perderà punti | noi lotteremo per lo scudetto”

... ma avevamo l'obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il...sa di dover molto ad Allegri. "Ho imparato molto anche con Sarri, ma queste stagioni con ...Serie A, il rinnovo diresta un giallo per la Juventus . Serie A, la clausola di Kim spaventa il. Serie A, il rinnovo di Leao resta un giallo al Milan. Tra i casi più scottanti c'è ...Adrien Rabiot è convinto che il Napoli a gennaio perderà punti importanti per la corsa scudetto e la Juve ne approfitterà. Non si capisce per quale motivo la sosta dovrebbe portare un malus, ancora di ...'Al futuro non penso, io e il club non abbiamo fretta' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Dieci punti sembrano tanti, ma la stagione è lunga. Il ...