Pd | Benifei | ' serve radicale rinnovamento classe dirigente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Prima di arrivare alle primariediscutere chi siamo e dove vogliamo andare. Non basta rinnovare il segretario, maundellao la credibilità non la possiamo recuperare". Lo ha detto Brandoa radio Immagina. "Sabato c'è l'Assemblea, discuteremo. Servono regole, una fase costituente che apra davvero, che chiami a partecipare per sciogliere i nodi fondamentali del futuro del partito", ha spiegato il capo delegazione Pd al Parlamento Ue sottolineando: "Non dobbiamo cedere a idee sbagliate, nè fare un processo senza fine con poca chiarezza, nè interrompere, eliminare, la fase di apertura e di rilancio.equilibrio, qualche mese per la partecipazione, per dire ...