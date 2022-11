Non accetta la fine della storia e impugna un coltello contro la ex | denunciato minorenne

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Stanca di essere vittima di unad’amore fatta di vessazioni e violenze verbali e fisiche una giovane aveva deciso di lasciare il suo fidanzato il quale, però, nonndo larelazione l’ha raggiunta al capolinea di via Cervone a Latina,ndo una serramanico. L’allarme alla Squadra Volante è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 10 novembre scorso per un ragazzo armato dial capolinea degli autobus. Una volta sul posto gli agenti hanno notato che il 17enne veniva trattenuto da un uomo in quanto il giovane si era avvicinato minacciosamente a una ragazza, anche lei minore,ndo una serramanico. A trattenere il 17enne era il papàragazza che voleva ...

ilmattino.it

