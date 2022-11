Iran | polizia spara in stazione metro Teheran e picchia le donne

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Le forze di sicurezzaiane hanno aperto il fuoco sui viaggiatori in unadellapolitana die hannoto leche non indossavano il velo obbligatorio per i capelli, mentre le proteste per la morte di Mahsa Amini nel Paese sono entrate nel terzo mese. I filmati condivisi sui social media mostrano i passeggeri che corrono verso le uscite, con molti di loro che cadono e vengono calpestati, dopo che laha aperto il fuoco su una piattaforma affollata. Laè stata anche filmata attraverso i finestrini dei treni mentre marciava attraverso le carrozze eva lecon i manganelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

