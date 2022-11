Inter | missione in Qatar per Ausilio | due gli obiettivi principali

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Pieroandrà inper assistere ad alcune partite del Mondiale Manca sempre meno all’attesissimo Mondiale inla cui gara inaugurale è prevista per domenica. Tra i tanti osservatori che saranno sugli spalti per osservare le partite, secondo Tuttosport, ci sarà anche il ds dell’Piero. “Considerando che la rassegna iridata è tutta condensata intorno a Doha, non ci sarebbe da stupirsi se Lukaku settimana prossima ricevesse pure la visita di Piero, direttore sportivo dell’, che volerà inper vedere alcune partite e per riaprire i canali diplomatici con gli operatori di mercato e i dirigenti delle altre grandi d’Europa presenti nell’emirato”. L'articolo proviene damagazine.

L'Inter prova a pescare in Argentina e sempre dal club amico, quel Racing da cui qualche anno fa arrivò Lautaro Martinez, con grandi risultati. A gennaio sarà missione in Sudamerica per Carlos Alcaraz ... Inter, missione spagnola per Ausilio: Diakhaby è più di un'idea