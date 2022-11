Flotta da sbarco

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Le molte navi delle Ong presenti nel Mediterraneo centrale agiscono in maniera coordinata, sostituendosi agli Stati e dandosi il cambio, come emerge da documenti riservati in possesso di Panorama. Così fanno arrivare in Italia migliaia di migranti (quest’anno ne sono previsti circa 100 mila) che non provengono da situazioni di pericolo o zone in guerra. All’estero, intanto, Paesi come Danimarca, Polonia e Turchia adottano metodi repressivi tacitamente accettati dalle stesse autorità europee. Il 4 novembre alle 18.06 il comandante di Rise Above invia un drammatico messaggio di posta elettronica chiedendo un porto disicuro. «Siamo di fronte alla possibilità di un ammutinamento» scrive Marco Antonio Martinez Esteban. «Le condizioni di salute dei nostri ospiti stanno peggiorando (…) Il maltempo mi ha costretto a entrare nella acque territoriali italiane (…) La ...

