Diritti tv | presunte tangenti | archiviata l’inchiesta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Come riporta Repubblica, il tribunale di Milano ha archiviatosullesuitelevisivi di Serie A. La gip Chiara Valori ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura. “Relazioni strettissime tra i decisori dell’assegnazione deie gli aggiudicatari finali – ha detto il gip – ma “allo stato gli elementi non appaiono sufficienti per promuovere l’azione penale in relazione all’ipotesi corruttiva”. SportFace.

... ai Mondiali del Qatar, oltre a tutti i problemi riguardanti la logistica, iumani e dei ... ad allontanarsi dagli stadi, dopo lepressioni esercitate dalla famiglia reale. Ora invece i ...L'ultima conferma arriva dall'inchiesta in corso sulletangenti per l'assegnazione deitv , poi archiviata dalla Procura di Milano. Nessun reato, quindi, ma il corposo faldone di ...Come riportato da Calciomercato.com,l’inchiesta per presunte tangenti per l’assegnazione dei diritti tv ha ricevuto da poco la richiesta di archiviazione da parte della Prcoura di Milan, ma nel faldon ...La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che quotidianamente ricevono numerose segnalazioni di false email, apparentemente provenienti da Uffici di Polizia, contenenti una presunta citazione ...