Cristiano Ronaldo sul mercato | si riapre la pista MLS

(Di mercoledì 16 novembre 2022) David Beckham vuole affondare il colpo. Il presidente dell’Inter Miami, squadra militante in MLS, è in contatto per regalare...

La Celeste esordirà il 24 novembre contro la Corea del Sud, quindi affronterà il Portogallo diil 28 novembre e chiuderà la prima fase giocando contro il Ghana il 2 dicembre.Chi è il più forte tra Ronaldinho e Mbappé E come si inserirebberoil Fenomeno in questa disputa Ma poi: di qualeil Fenomeno vogliamo parlare Quello del 1998 o quello del 2002 È molto probabile che i creativi di Nike siano ...Non è stato affatto semplice, non lo è tuttora. La perdita di un figlio è un dolore enorme, insopportabile, e Cristiano Ronaldo lo ha vissuto lo scorso 18 aprile… Leggi ...Dopo l’intervista a Piers Morgan CR7 è sempre più solo allo United e sta pensando di cambiare aria Alla vigilia del mondiale in Qatar che giocherà ancora ...