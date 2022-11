Cristiano Ronaldo | «alcuni nuovi allenatori credono di aver scoperto l’ultima Coca Cola nel deserto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È il giorno della ormai famosa intervista dicon Piers Morgan. Ecco il testo della prima parte, raccolto dal Daily Mail. I tifosi Come dico molte volte, i fan, parlerò sempre bene di loro. I tifosi sono la cosa più importante nel calcio. Giochi per loro, sono sempre dalla mia parte e sento che ogni volta che cammino per strada, i tifosi vengono da me e apprezzano quello che faccio per il calcio. I tifosi sono tutto per me.’ Il Manchester City “Beh, onestamente, era vicino. È stato qualcosa di cui hanno parlato molto e Guardiola ha detto due settimane fa che hanno cercato di prendermi. Ma come sapete, a causa della mia storia con il Manchester United, il tuo cuore, i tuoi sentimenti, quello che hai fatto prima, tutto questo ha fatto la differenza, naturalmente e anche Sir Alex Ferguson. SIR ALEX FERGUSON “Sì, ho parlato con lui. Mi ha ...