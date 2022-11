Chiara Nasti è mamma | Mattia Zaccagni svela il nome del figlio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 novembre 2022)ha partorito, è nato il primodell’influencer napoletana. Primoanche pered è il papà ad annunciare ilscelto per il bambino.hanno deciso di pubblicare subito le foto del loro bambino, subito dopo la nascita. Entrambi al settimo cielo ma in questo momento è il centrocampista della Lazio che si lascia andare alle dediche più dolci per la sua compagna e per il loro piccolino. Prima del parto la foto didurante il monitoraggio in ospedale e poi le foto che emozionano la coppia, le primo del loro piccolino. Come si chiama ildi...