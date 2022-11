Calciomercato Inter | annuncio improvviso | che rivelazione sul big

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Pausa per i Mondiali e in casasi approfitta per parlare di mercato e rinnovi. Ecco quanto annunciato da Beppe Marotta. Con la pausa per i Mondiali è tempo per i club di Serie A di pensare da un lato aldi gennaio e dall’altro a sistemare alcune situazioni in sospeso, come ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.