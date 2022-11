Beckham sta lavorando per portare Ronaldo in MLS

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un club per Cristiano? L'Inter Miami di Davidpotrebbe essere la più importante via di fuga dal Manchester United...

Calciomercato.com

MIAMI (Florida) - Un sogno, che solo il tempo dirà se sarà effetivamente realizzabile. David Beckham ci vuole provare, cercando di convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel suo club, l'Inter Miami, con l'obiettivo poi di fare lo stesso con Messi e unire...