Artemis 1 è partita | destinazione Luna

Agenzia ANSA

Alle 7:49 èla prima missione per riportare l'uomo sulla Luna. Qui sotto la diretta. Per approfondire. Il ritorno dell'uomo sulla Luna. La missionespiegata con tre infografiche Le ...... quello del Falcon Heavy per una missione militare commissionata dall'US Space Force,il 2 ... il lanciatore che porterà gli astronauti delle missionidi nuovo sulla Luna. Partita Artemis 1, la missione del ritorno alla Luna DIRETTA - Scienza & Tecnica Artemis 1: finalmente partita la missione storica aspettata da mesi. Ora seguiremo il continuo della missione e l'arrivo in orbita sulla luna.La missione Artemis I verso la Luna è finalmente partita (senza equipaggio), dopo due precedenti tentativi! NASA SLS e Orion hanno lasciato il Kennedy Space Center e la superficie del nostro Pianeta.