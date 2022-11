Arriva Airbnb Start | il modo nuovo e semplice per pubblicare un annuncio

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo aver introdotto lo scorso maggio le Categorie, permettendo a milioni di persone di scoprire soggiorni unici, oggilancia, pensato per rendere ancora più facileunsu. Presentata anche l’assicurazione AirCover potenziata per gli host e 6 nuove Categorie.è une tuttoperil propriosu, con l’assistenza personalizzata di un Superhost. AirCover viene potenziata per gli host: maggiore protezione a tutto tondo, verifica dell’identità degli ospiti, tecnologia per il controllo delle prenotazioni e una migliore protezione danni fino a ...