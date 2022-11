Anzio Ha una barca e amministra 7 società | imprenditore col reddito di cittadinanza nei guai

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Civitavecchia – Percepivano ildinonostante avessero fornito false dichiarazioni circa il reale possesso di beni intestati a loro stessi o a familiari. Tra i requisiti presenti nel decreto legge n. 4 del 2019, che ha istituito ildi, in particolare ce n’è uno che fa espressamente riferimento alla nautica da diporto (art. 2 comma 1, lettera c, punto 2), prevedendo che il cittadino che intende avvalersi della suddetta misura assistenziale non deve essere intestatario di navi o imzioni da diporto. Lo stesso vale per tutti i componenti del proprio nucleo familiare. Le fiamme gialle aeronavali di Civitavecchia stanno approfondendo tutte le informazioni acquisite dagli oltre 3.800 controlli di polizia eseguiti in mare negli ultimi due anni, tramite il controllo ...