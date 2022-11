Superbonus | cos' è il contributo per i redditi medio - bassi

al 90% e limite di reddito: ecco come potrebbe cambiare...è un'ottima soluzione in caso di ristrutturazione e nel caso si volesse approfittare del...'è il riscaldamento a battiscopa A livello estetico non si nota nulla perché si tratta di ...Fra le modifiche al Superbonus, che dal 110 passerà al 90%, ci sarà anche un contributo per i redditi medio-bassi. Rimane però il problema dei crediti bloccati ...Roma, 15 novembre 2022 - Riduzione dell’incentivo dal 110 al 90 per cento, limitazione della platea dei beneficiari (con il tetto del ‘quoziente familiare’) e blocco del meccanismo di cessione del cre ...