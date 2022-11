Salernitana | la decisione è definitiva | l’annuncio spiazza i tifosi

... José Mourinho , per "avere, al 44' st, entrando sul terreno di gioco, contestato una... e dovrà scontare una giornata, Antonio Candreva della; fra i non espulsi sono stati ...... al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato unaarbitrale ... il giudice sportivo ha inoltre squalificato per una giornata Candreva (); Djuricic (Sampdoria) ...C'era attesa per le decisioni della Salernitana sul futuro di Davide Nicola ma anche del ds Morgan De Sanctis. Ora un comunicato stampa fa chiarezza: "Con rinnovato spirito di coesione e unità si sono ...La Salernitana ha chiuso la prima parte del campionato con ... in collaborazione col direttore sportivo Morgan De Sanctis. La decisione è quella di proseguire con Davide Nicola in panchina, dando ...