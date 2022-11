Roma | non è ancora detta l’ultima parola su Karsdorp

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 novembre 2022) I rapporti trae Mourinho saranno oggetto di discussione nel ritiro in Giappone. La Juventus, però, si tiene pronta sul mercato Sembra oramai agli sgoccioli il rapporto tra Mourinho e. Il terzino olandese, che dovrebbe partire per il ritiro che laha in programma in Giappone dal 22 al 29 novembre, è finito nella lista di mercato della Juventus. Come riporta Il Messaggero, il ritiro dovrebbe essere l’occasione per allenatore e giocatore di riallacciare i rapporti. Qualora nulla si sanasse, potrebbe rientrare nel mercato ed essere oggetto di discussione per la Juventus. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.