Reja | «Il 3-5-2 lo usavo a Napoli 15 anni fa | ora giocano così Conte e Mancini»

(Di martedì 15 novembre 2022) Il CT dell’Albania Edyha parlato in conferenza stampa in occasione della partita amichevole di domani tra Albania e Italia. Il tecnico ha toccato vari argomenti, tra questi anche la mancata qualificazione dell’Italia a Qatar 2022. Queste le dichiarazioni dipre Albania Italia: Giocherete col 3-5-2? Quali sono le novità?“Il modulo è sempre quello, è il modulo che ci ha dato più garanzie. Con questo modulo i calciatori si sentono molto sicuri e non credo di cambiare, poi magari può accadere a gara in corsa. Mancano alcuni giocatori storici, Djimsiti mi sarebbe servito in questa partita vista anche la sua esperienza internazionale. Mi manca un po’ di gente, ma chi scenderà in campo darà sicuramente il 100%. Io il 3-5-2 l’ho utilizzato nelgià 15fa. Ora lo fa, lo fa ...