Questo video non c’entra con l’attentato di novembre 2022 a Istanbul

(Di martedì 15 novembre 2022) Il 13su Facebook è stato pubblicato unche mostra un uomo camminare in una strada affollata e, in seguito, una forte esplosione. Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui si dà la notizia di «una esplosione nel centro di» con «vittime e molti feriti». Il riferimento è all’esplosione avvenuta domenica 13in una strada commerciale nella zona di piazza Taksim, a, che ha provocato almeno 6 morti e oltre 80 feriti. Il contenuto che stiamo analizzando veicola una notizia fuorviante. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato di «un vile attentato». Il ministro dell’Interno Suleyman Soylu ha dichiarato che la persona che avrebbe piazzato la bomba è stata ...

Open

...ha detto anche che i gruppi di chat locali e i feed dei social media sono stati inondati die ... 'Chi è il genio che ha inventato tutto', è il commento di un altro. Oggi, i funzionari ...Super occhiali infrarossi e dispositiviintelligenti : sistemi sui cui trattamenti dei dati è necessario far luce per verificare la sussistenza di eventuali irregolarità. Permotivo, i Comuni di Arezzo e di Lecce sono al centro ... No! L'uomo in questo video non sta falsificando il voto negli Stati Uniti L'Asus ROG Strix RTX 4080 16GB è la personalizzazione di punta della casa taiwanese: come si comporta Scopriamolo nella nostra recensione.GeForce RTX 4080 è la seconda scheda video della generazione Ada Lovelace di NVIDIA. Meno potente ma anche meno costosa della portabandiera RTX 4090, offre 9728 CUDA core e 16 GB di memoria GDDR6X, an ...