Ottavo rialzo consecutivo per Piazza Affari | spread sotto 200

SoldiOnline.it

per Ftse Mib, +5% Saipem, scivolone Nexi . Le conferme sull'inflazione americana in rallentamento danno ulteriore supporto alla corsa dei listini azionari europei che allungano ancora la ...Sul listino milanese spicca Saipem , indel 3,72% dopo aver annunciato l'aggiudicazione di "nuovi contratti di perforazione offshore, tre in Medio Oriente e due in Africa Occidentale, per un ... Borsa Italiana, il commento della seduta del 15 novembre 2022 Ottavo rialzo per Ftse Mib, +5% Saipem, scivolone Nexi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 nov - Le conferme sull'inflazione americana in rallentamento danno ulteriore supporto alla corsa dei ...Borsa di Milano oggi 15 novembre: il Ftse Mib chiude gli scambi con il segno più: è l'ottavo risultato positivo consecutivo. Lo spread Btp-Bund scende ancora sotto i 200 punti, viaggiando sui 195.